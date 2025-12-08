Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları' kapsamında kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

DENİZLİ (İGFA) - 'Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları' kapsamında düzenlenen toplantı, DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu katıldı. Özellikle sosyal hizmetler alanındaki çalışmaların ele alındığı buluşmada, STK ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin görüş, öneri ve beklentileri dinlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü faaliyetlerin aktarıldığı buluşmada, kurumlar arası işbirliğini güçlendirecek yeni adımlar da değerlendirildi.

Genel Sekreter Bülent Bozbaş, sivil toplum kuruluşlarının şehir yaşamında önemli bir paydaş olduğunu vurgulayarak, 'Şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için birlikte üretmeye, birlikte çözüm üretmeye önem veriyoruz. Denizli'nin ihtiyaçlarını en iyi bilenlerden biri de sivil toplum kuruluşlarımızdır. Bu buluşmalarla hem sizleri dinliyoruz, hem de çalışmalarımızı paylaşarak ortak aklı güçlendiriyoruz' dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütü temsilcileri ise belediyenin düzenli iletişim ve istişare sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehrin sosyal ihtiyaçlarına yönelik işbirliği mesajı verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, STK buluşmalarını belirli periyotlarla sürdürmeyi hedefliyor.