GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öncülüğünde düzenlenen Gaziantep Erken Tanı ve Erken Müdahale Zirvesi, özel gereksinimli bireylerin yaşamına ışık tutacak önemli bir adımla başladı.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi, özel gereksinimli bireylerin erken tanı ve müdahale süreçlerini bilimsel bir temelde ele alan zirveye ev sahipliği yaptı. Programın sunuculuğunu Cansu Canan Özgen üstlendi.

Türkiye'de ilk kez 10 üniversitenin bir araya gelerek imzaladığı Bilim Kurulu Protokolü, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yürütülecek akademik danışma süreçlerinin, araştırmaların ve müdahale standartlarının ortak bir çatı altında toplanmasını sağlayacak. Çalışmanın özel gereksinimli çocuklar için kalıcı ve sürdürülebilir bir model ortaya koyması hedefleniyor.

Zirve programı, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden oluşan koronun performansı, 'Minik Yıldızlar' dans ekibi ve 'Renklerin Işıltısı' defilesiyle başladı. Sahne düzeni, çocukların özgüvenini destekleyen ve doğal hallerini yansıtabilecekleri şekilde planlandı.

BAŞKAN ŞAHİN: ENGELLİLERİN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK İNSANİ VE MEDENİYET PERSPEKTİFİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Program açılış konuşmalarıyla devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, engellilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların hem insani hem de medeniyet perspektifi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, 'Engellinin önündeki engeli kaldırmak bizim için bir insanlık görevi' dedi.

Şahin, engelli bireylerin eğitimden istihdama kadar birçok alanda desteklenmesi için uzun yıllardır çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bakanlık döneminde hayata geçirilen sınav düzenlemeleriyle fiziksel, işitsel ve zihinsel engelli bireylerin farklı sınav modellerine kavuşturulduğunu, bunun da kamuya girişte fırsat eşitliği sağladığını ifade etti.

Şahin ayrıca, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde görev yapan akademisyen ve uzmanlara teşekkür ederek çocuklardaki gelişimin temelinde sevgi ve ilginin bulunduğunu belirtti. 'Aslında sevgi iyileştiriyor. Değer verdiğimizi hissettirdiğimizde çocuklar açılıyor' ifadelerini kullandı.

VALİ ÇEBER: ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ ARTIK HAYATIN HER ALANINDA YER ALIYOR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılan çalışmaların anlamına dikkat çekerek şunları aktardı:

'Günlerdir beklediğimiz yağmurun ardından böyle anlamlı bir buluşmayla güne başlamak bizi çok mutlu etti. Otuz yıllık idarecilik hayatımda engellilerle ilgili yapılan çalışmaların nereden nereye geldiğini gördükçe elhamdülillah diyorum. Bir zamanlar evinden çıkarılmaktan çekinilen engelli vatandaşlarımız bugün devletimizin, kurumlarımızın ve yerel yönetimlerimizin güçlü desteğiyle hayatın her alanında yer alıyor. Toplum olarak özümüze dönüyor, engellilerimiz için daha yüksek bir bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki duruşu hepimize yön veriyor. Gaziantep ise özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in gayretleriyle bu alanda büyük bir avantaja sahip. Engelliler için yaptığımız her çalışma hem insani bir görevdir hem de yarın hesap vereceğimiz bir sorumluluktur.'

Protokol konuşmalarının devamında; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Tutar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Kanca, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Latife Özaydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı erken tanı ve müdahale süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından 'Rehabilitasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hakkında Bilim Kurulu Protokolü' için imza törenine geçildi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, SANKO Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hacettepe Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından protokol imzalandı.

Protokol imzalarının ardından, zirvenin ilk oturumu olan 'Erken Tanıda Multidisipliner Yaklaşım' başlıklı panel gerçekleştirildi.