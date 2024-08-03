Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Satranç Turnuvası düzenlenecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde düzenlenen ’30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası’ 24-25 Ağustos tarihleri arasında Paşa Konağı yanında bulunan Cebir Kütüphanesi’nde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde, 08 Yaş ve Altı, 12 Yaş ve Altı ve 18 Yaş ve Altı kategorilerinde gerçekleştirilecek turnuvada her kategoride ilk 3 dereceye giren katılımcılar ve en başarılı kadın sporcular ödüllendirilecek.

Turnuva için kayıtlar önümüzdeki günlerde www.nevsehir.tsf.org.tr adresinden yapılacak.