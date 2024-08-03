Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ÇAED ve Jagiellonıen Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü işbirliği ile Polonya’nın Krakow şehrinde 8-10 Temmuz tarihlerinde 8. Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kongreye Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden birçok eğitim bilimleri uzman ve araştırmacısı akademisyen katıldı.

Kayseri’den Psikodramatist Psikolog Sevgi Keske kongreye "Anksiyete Bozukluğu Tanısı Olan Kişilerde Psikodramanın Etkisi" konulu çalışmasını sunarak, Dr. Öğr. Üyesi Aysın Kalaycı “İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Üniversite Öğrencilerinin ‘Almanca’ Kavramına Yönelik Metaforları: Erciyes Üniversitesi Örneği” adlı çalışmaları ile katıldılar.

Her iki uzmanımız da dünyanın en eski üç üniversitesinden biri olan Krakow Jagıellonıan Üniversitesi’nde ülkemizi temsil eden ekiple birlikte şehrimizi de başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Psikodramanın grup içinde çalışan kişilerde farkındalığı destekleyen, ilişki, iletişim, sınır sorunları ve çeşitli alanlarda sorun çözme becerilerini oldukça geliştiren bir grup psikoterapisi yöntemi olduğunu söyleyen Sevgi Keske yirmi iki yıldan beri psikodrama süreçlerinin içinde olduğunu, on yılı aşkın süredir de gerek anksiyete tanısı almış kişilerle ve gerekse tanısı bulunmayan kişilerle grup çalışmaları yürütmekte olduğunu belirtiyor.