Kaçak döküm yaparak çevreyi kirletenler Nevşehir Zabıta ekiplerinin özverili çalışması ile tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir merkezinde kaçak döküm yaparak doğa ve çevreyi kirleten işletmeye Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kanuni işlem yapılarak 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kent geneli doğayı ve çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi ekipleri kanunları hiçe sayarak hareket eden ve yönetmeliklerin dışına çıkarak çevreyi kirletenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma ile 5326 sayılı kabahatler kanununa göre hafriyat inşaat, yıkıntı ve atıklarını, bunların toplanması ve depolanmasına özgü yerler dışına atan kişi ve işletmeleri tespit ediyor.

Rutin devriyeleriyle kamu düzenini bozan kişi yada işletmeleri takip eden ekipler, kaçak döküm yaparak Nevşehir’in doğal güzelliklerini gölgeleyerek bozmaya çalışan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda Nevşehir Zabıtası gerçekleştirilen çalışma kapsamında kaçak döküm yapan işletmeye 25 bin Tük lirası cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir’in çevresini ve doğasını korumak, sürdürülebilir bir şehir yaşamı oluşturmak için denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek.