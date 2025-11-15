Nevşehir ve Pforzheim şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin 25. yılı yapılan çeşitli programlarla kutlandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch ile dostluk anlaşmasını imzaladı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir ve Pforzheim'ın kardeş şehir projesi kapsamında dostluk anlaşmasının 25'inci yıldönümü için Almanya'ya gitti.

Başkan Arı, dostluk anlaşmasının 25'inci yıldönümü dolayısıyla Pforzheim Şehri Özel Altın Kitap imza törenine katılarak kitabı imzaladı.

11 Kasım 2000 yılında dönemin belediye başkanları Dr. Joachim Becker ve Yalçın Demir arasında dostluk anlaşması imzalanmıştı.

25 yıl önce temelleri atılan ve deavm eden dostluk anlaşması bu yıl, Pforzheim Belediye Başkanı Peter Boch ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı arasında imzalandı.

Düzenlenen törene, Türkiye Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, belediye meclisi temsilcileri, Alman-Türk Derneği ve dernek üyeleri ile Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çöler katıldı.

Belediye Başkanları, kültürel iş birliği ve ortak projelerin devamını düzenlenen toplantıda görüşürken kültür, eğitim ve gençlik alanlarında yeni iş birlikleri ele alındı.

Başkan Boch, her iki belediye başkanının da daha önce imzaladığı ve özel olarak sipariş edilen bir grafik hediyesini günün anısına Başkan Arı'ya takdim etti. Başkan Arı'da Başkan Boch'a Nevşehir'in resmedildiği çini tabak hediye etti.

Heyet Pforzheim programında; Mücevher Dünyaları, Gazometre, Mücevher Müzesi ve Teknik Müze gibi özel yerleri ziyaret etti. Kültürel buluşma, Pforzheim Şehir Tiyatrosu'nda ortak bir 'Carmen' performansı ve Kara Orman'daki Bad Wildbad'a bir gezi programı sonrası yapılan çalışma toplantısıyla tamamlandı.