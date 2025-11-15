Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğiyle Deprem Anı ve Yangın Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından tatbikat öncesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda üniversite personeline 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi. Deprem anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye yöntemlerinin anlatıldığı eğitimin ardından, senaryo gereği yapılan deprem uyarısıyla birlikte katılımcılar, 'Çök-Kapan-Tutun' pozisyonu alarak sarsıntının geçmesini bekledi.

İkinci uyarının ardından bina hızla ve güvenli şekilde boşaltılarak, belirlenen acil toplanma alanına geçildi.

Tatbikatın bir diğer ayağı ise NNYÜ kampüsünde yer alan Seniye Özhamurkar Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler siren sesiyle birlikte 'Çök-Kapan-Tutun' pozisyonu alarak temsili deprem anının geçmesini bekledi. Ardından, acil çıkış yön tabelalarını takip ederek binayı güvenli bir şekilde tahliye etti. Yapılan tatbikat sayesinde öğrenciler ve personel, acil durumlarda doğru ve hızlı hareket etme konusunda önemli bir deneyim kazanmış oldu.