Başkan Arı ve Müdür Karaman ziyarette bir süre görüştü.

Kent genelinde asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılırken Emniyet Müdürü Karaman, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti.

Nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'a teşekkür etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, iade-i ziyaret kapsamında Emniyet Müdürü Karaman'la yürütülen çalışmalar hakkında sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

