CHP Kayseri Talas Kadın Kolları üyeleri anlamlı bir ziyarete imza attı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'ninTalas İlçesi CHP Kadın Kolları Başkanı Gül Akkaya ile üyeler Kayseri Huzurevi'nde kalan 36 kadının saç ve tırnak bakımlarını yaptırdıç Kadın Kolları üyeleri ile kendilerine ziyaret gerçekleştiren Akkaya, hanımların gönüllerini alarak kendilerini gençlik yıllarına döndürdü.

Sürekli olarak yardım kurumlarında kalan hanımlara bakım desteği verdiklerini ifade eden Başkan Gül Akkaya,''Onlar bizim Atamız, her zaman yanlarındayız. Sorunlarını arkadaşlarımızla paylaşarak kendilerinden bir şeyler öğreniyoruz. Onlar bizim annelerimiz'' dedi. Akkaya, aynı şekilde Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocukları da zaman zaman ziyaret ederek onlara annelik şefkatni göstermeye çalıştıklarını söyledi..