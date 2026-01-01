Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından geleneksel hale gelen sıcak poğaça ve taze süt ikramı devam ediyor.

NEVŞEHİR (İGFA) - Sosyal Belediyecilik kapsamında Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatlarıyla yürütülen poğaça ve süt ikramı etkinliğinde binlerce öğrenci ve vatandaşa ulaşılıyor.

Belediye ekipleri tarafından günün ilk saatlerinde çocuklara ve vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen etkinlik kapsamında özellikle havaların soğumasıyla Nevşehirli vatandaşlar tarafından büyük takdir alan ikram programı bugün Bekdik Mahallesi TOKİ 4. Etapta gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesi insan odaklı projeleriyle vatandaşlarının yanında olmaya ve sosyal belediyecilik anlamında farkındalık oluşturmaya devam ederken, kentin her mahallesinde yürütülen süt ve poğaça ikramı programları kapsamında öğrencilerden esnaflara kurumlardan vatandaşlara geniş bir yelpazede ikramlardan faydalanma imkanı sağlanıyor.

Sıcak poğaça ve süt ikramı şehrin bütün mahallelerinde planlama dahilinde devam edecek.