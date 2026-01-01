Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin yürüyüşüne katılmak üzere Kayseri'den yola çıkan 12 otobüsle 550 vatandaşı dualarla uğurladı. Başkan Büyükkılıç, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama 'dur' demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla yürüyüş düzenlenecek. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Filistin'e destek amacıyla 1 Ocak sabahı İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılmak üzere yola çıkan 550 Kayserili vatandaşı dualarla uğurladı. TÜGVA Kayseri İl Binası önünde gerçekleşen uğurlama programında, 12 otobüsle yola çıkan katılımcılar manevi atmosfer yaşadı.

Uğurlama töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, Filistin halkının yaşadığı zulme karşı duyarlılığın önemine dikkat çekti.

Gençlerin sergilediği hassasiyetin kendilerini gururlandırdığını ifade eden Büyükkılıç, 'Her birinizi bağrıma basıyor, alnınızdan öpüyor, iyi ki varsınız diyorum. Cenab-ı Allah sizin gibi şuurlu, vatanına ve milletine bağlı nesillerin sayısını arttırsın. Yarın sabah inşallah Türkiye'den gür bir ses yükselecek' ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, 2026 yılının huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak, Filistin'in özgürlüğüne kavuşması ve Gazze'de yaşanan zulmün sona ermesi için dua ettiklerini belirtti. Katılımcılara kazasız belasız bir yolculuk dileyen Büyükkılıç, 'Birbirinize sahip çıkın. Hayırlı, uğurlu olsun' dedi.

Programda ayrıca TÜGVA Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaşı ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, bu anlamlı yolculuğa gönülden destek veren tüm vatandaşları yürekten kutladığını ifade etti.