Kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçede kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kayseri Melikgazi Belediyesi, çok sayıda araç ve personelle yoğun çalışmalarına devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi adına olası kötü senaryolara karşı önemini alan Kayseri Melikgazi Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yolları açarak ve temizleyerek güvenliği sağlıyor.

Eskişehir Bağları Osmanlı, Selçuklu ve Danişmentgazi Mahallelerinde gerçekleşen kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına katılan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Nihayet 2026 yılının ilk karı toprakta buluştu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Kar demek bereket demek, hastalıkların azalması, su kaynaklarının artması, tarımın bundan istifade etmesi demek. İnşallah kazasız, belasız, güzel bir dönem geçiririz. Yeni yılınızı tebrik ediyorum. Ekip arkadaşlarımızla, muhtarlarımızla sahada çalışmalarımız devam ediyor. Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm alet ve ekipmanlarımızla, 24 saat 3 vardiya çalışmalara devam ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, özverili çalışan personelimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız kışlık lastikleri olmadan, gerekli hazırlıkları yapmadan yola çıkmamaları. Buzlanmaya karşı da her türlü tuzlama faaliyetlerini yapıyoruz, tedbirlerimizi aldık. Cenab--ı Allah birlik ve beraberlik içerisinde nice yıllara ulaşmayı nasip etsin. Karımız, yağmurumuz güzelliklere vesile olsun.' dedi.

Vatandaşlarla bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Başkan Palancıoğlu, birlik ve beraberlik içerisinde özverili çalışmalara devam edileceğinin altını çizdi.