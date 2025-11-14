Nevşehir Belediyesi tarafından çocukların ara tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için düzenlediği etkinlikler birbirinden güzel görüntülere sahne oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Beleditesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Aktivite Merkezi tarafından 'Ara Tatil Etkinlik Atölyesi' adıyla düzenlenen programlar 10 - 14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler kapsamında resim, sanat, el işi, masal ve oyun atölyeleri gibi çocukların el becerilerini, hayal güçlerini ve sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik çeşitli içerikler düzenleniyor.

Program kapsamında 3-10 yaş arası çocuklar için farklı temalarda etkinlikler düzenlenirken ayrıca Nevşehir Belediyesi uzmanları tarafından anne-çocuk gelişim atölyeleri etkinliği yapılıyor. 09:30-11:30 saatleri arası 6-10 yaş, 13:15-15:00 saatleri arası 3-6 yaş ve 15:30-16:30 arası 4-6 yaş çocuklarımızın faydalandığı ve yarın yapılacak eğitimlerle tamamlanacak olan ara tatil etkinlik atölyesinde kolaj çalışmaları, yüz boyama, masal dinletileri, doğa etkinlikleri, keçeden maske yapımı ve geleneksel oyunlar gibi aktivitelerle çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Çocukların gelişimine ve kaliteli zaman geçirmelerine büyük katkı sağlayan etkinlik atölyesine 30 çocuk kursiyer katılıyor. Ara tatil dönemine denk gelmesi hasebiyle çocuk aktivite merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlenirken aynı zamanda kursiyer anneler tarafından sorulan sorulara Nevşehir Belediyesi Psikoloğu tarafından cevaplar verilirken çocukların gelişimlerine yönelik bilgilendirmeler yapılıyor.