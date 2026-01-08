Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası başkan adayı Nevim Suvar, seçime günler kala üyelerine yönelik gerçekleştireceği 3 projeyi açıklayarak, heyecan yarattı.

BURSA (İGFA) - 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleştirilecek olan seçim için çalışmalarına ara vermeden devam eden Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası başkan adayı Nevim Suvar, birbirinden önemli ve üyelerinin yüzünü güldürecek 3 önemli projeyi açıkladı.

BURS SAĞLANACAK

Odada 'geçmişe saygı, geleceğe cesaret' mottosuyla değişim sürecini başlatan Sunar, göreve geldikten sonra hayata geçireceği projelerden 3 tanesini sıraladı. Eğitim sürecinde ekonomik koşulların ciddi zorluklar yaşattığını ifade eden Nevim Suvar, göreve geldikten sonra üyelerin çocuklarından gastronomi eğitimi alacak üniversite öğrencilerine burs sağlayacaklarını ifade etti. Eğitimin aileden başladığını aktaran Suvar, bu teşvik sayesinde çocukların da ailelerin mesleğini sürdürerek, sektörde liyakatli ve eğitimli nesiller yetiştireceklerini ifade etti.

STAJ PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK

Öğrencilerin staj konusunda da sıkıntılarla karşılaştığını aktaran Nevim Suvar, 'MESEM ve lise son sınıf öğrencileri ciddi anlamda staj yapacakları yer bulmakta zorlanıyor. Bunun için de oda olarak düzenleme gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK

Üyelerin hukuki desteklere erişiminin zor olduğunun altını çizen Bursa Lokantacılar, Kebapçılar, Köfteciler ve Benzerleri Esnaf Odası başkan adayı Nevim Suvar, seçilmeleri halinde üyelerin bu desteği karşılıksız olarak alabileceklerini müjdeledi.

FİYAT TARİFESİNDE KOLAYLIK

Odaya bağlı üyelerin fiyat tarifelerine de ödeme yapmak zorunda kaldıklarını açıklayan Suvar, bu tarifeyi herhangi bir bedel alınmaksızın üyelere vereceklerini kaydederken, 'Göreve geldikten sonra üyelerimizin oda aidiyetini ve farkındalığını artırmak için daha çok çalışacağız. Bizler kendilerine yönelik projelerimizi açıklamaya da devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.