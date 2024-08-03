Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan’da Mahmutköy Kuru Fasulyesi ile ilgili marka tescil belgesi törenine katıldığını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kaymaz, 2024 yılının ilk ayçiçeği salon satışında Mahmutköy’deki törenden bahsederek, burada yaklaşık olarak 30-40 kişilik bir üreticinin katıldığı bir etkinlikte yaş ortalamasını dikkate alındığında bu 40 kişilik grubun içerisinde tek bir kişi 50 yaşın altında olduğunu belirterek şunları söyledi “Diğer katılımcıların tamamı 60 yaş ve üzeriydi. Tarımda hızlı bir şekilde yaşlanan bir nüfus var. Üretmek o kadar kıymetli ki bugün daha önce de ifade ettim, dünyada 8 milyar insan varsa tarımın gıdanın insanın dışında kalması beni ilgilendirmiyor deme gibi bir şansımız yok. Telefonu kullanmayabiliriz teknolojiyi kullanmayabiliriz, aracı kullanmayabiliriz, bunları kullanmasak da hayatımızı sürdürebiliriz. Ama yemeden içmeden sağlıklı bir gıdaya kavuşmadan bizim hayatımızı sürdürme gibi bir şansımız yok. bunlar da göz önünde bulundurularak gıda güvenliğinin gelecek nesillere ve önümüzdeki yılları güvence altında olması için, kesinlikle bu iklim olumsuzluklarını da göz önünde bulundurarak üretene hem saygınlığının, hem itibarının hem emeğinin kesinlikle yönetenler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve biz bunu da destekliyoruz bunu da belirtmek istedim. Ayrıca bugün görüyoruz ki üreticilerin yaşlılığından bahsederken genç bir kardeşimiz olan ayçiçeği üreticisi olan Oğulcan Keskin’i tebrik ediyor ve gençlerimizin de ata topraklarında çiftçilikle uğraşmasını diliyorum. “

Kaynak: igf