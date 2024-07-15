ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 15 Temmuz hain kalkışmasının ülkemize etkisini 4 maddede sıraladı. Zeybek “Bunca yıkımın, orduya verilen bunca sıkıntının, ölümlerin yaralının sorumlusu kimdir? Kuşkusuz FETÖ’dür. Peki, FETÖ’yü bu boyuta getiren AKP’nin sorumluluğu yok mudur?” diye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, 15 Temmuz’u değerlendirdi.

“15 TEMMUZ BAYRAM DA….”

“ 15 Temmuz Bayram da”başlığının sonuna koyduğu dört noktaya vurgu yapan Genel Başkan Zeybek, "Birinci nokta: Bu kalkışmayı şimdilerde adına FETÖ denilen dinci terör örgütünün yaptığı,başarsalardı korkunç işlerin olacağı tartışılmaz gerçektir. İkinci nokta; FETÖ’nün yargı içinde,ordu içinde kalkışma yapacak boyutlarda güçlenmesinin sorumlusu AKP İktidarıdır.2004 yılında İrtica gerekçesiyle ordudan atılma uygulaması kaldırılmıştır.Böylece çalıntı sorularla orduya sızan FETÖ’cüleringeneralliği yükselmelerinin önü açılmıştır. Bir yandan da kilit yerlere getirilen FETÖ’cü savcılarla,yargıçlarla Ordunun Cumhuriyet değerlerine bağlı subaylarıuydurma davalarla tutuklanmış, ordudan atılmış, FETÖ’cü uyduruk subaylara kadro açılmıştır. Üçüncü nokta; AKP ile FETÖ’nün amaçları arasında bir ayrım yoktur.Ganimet üleşim kavgasından doğan çekişmeler sonucunda araları açılmış, olanlar ulusumuza olmuştur. Dördüncü nokta ise ordunun sağlam kalmış güçleri FETÖ’cülerin kalkışmasını önlerken arada 251 yurttaşımız şehit, 2 bin 196 yurttaşımız da yaralı gazi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bunca yıkımın, Orduya verilen sıkıntının, ölümlerin, yaralıların sorumlusunun kim olduğunu da sorgulayan Zeybek, paylaşımında, "Kuşkusuz FETÖ’dür.Peki!FETÖ’yü bu boyuta getirenAKP’nin sorumluluğu yok mudur" sorusunu da yöneltti.