Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sas) dünyaya teşrifi olan Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın mesajında, peygamber efendimizin dünyaya gelişinin insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, “O’nun gelişiyle insanlık karanlıktan aydınlığa, dalaletten hidayete kavuşmuş; huzur ve saadet tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır” dedi.

Mevlid Kandili’nin aynı zamanda dua ve tefekkür zamanı olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, mesajını şöyle sürdürdü: “Hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin başta ilçemiz ve şehrimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

FİLİSTİN’E PARANTEZ

Başkan Yalçın mesajının sonunda, Filistin başta olmak üzere zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz için de dua çağrısında bulundu: “Bu anlamlı gecede, yeryüzünde zulüm altında yaşayan tüm kardeşlerimiz için dua edelim. Cenabı Allah, onların sıkıntılarını bir an önce sonlandırsın.”

BAŞKANDAN DAVET

Başkan Yalçın, Mevlid Kandili vesilesiyle hemşehrilerini belediye tarafından düzenlenen özel etkinliklere de davet etti. Etkinlikler kapsamında 2 Eylül Salı günü saat 20.00’de Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda Necip Karakaya konseri, 3 Eylül Çarşamba günü ise akşam namazının ardından Yenidoğan Mahallesi’ndeki Mevlana Camii’nde Mustafa Akgül hocanın sohbeti gerçekleştirilecek. Başkan Yalçın, tüm vatandaşları bu anlamlı gecede manevi bir atmosferde buluşmaya davet ederek, “Hep birlikte dualarımızı paylaşalım, gönüllerimizi aydınlatalım” ifadelerini kullandı.