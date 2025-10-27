Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yerel yönetimlerin uluslararası düzeydeki temsili kapsamında, 27-30 Ekim 2025 tarihinde Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 49. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

KAYSERİ (İGFA) - Avrupa'nın farklı ülkelerinden belediye başkanları ve yerel yöneticilerin bir araya geleceği toplantıda, Rusya ve Ukrayna krizi, Avrupa'daki güvenlik sorunu, küresel ekonomik krizden dolayı sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanacağı ve gençlerin demokrasiye katılımı gibi konular ele alınacak.

Avrupa Konseyi'nde Türkiye ve Kayseri'yi temsil edecek olan Başkan Palancıoğlu, katılacağı toplantı ile ilgili şunları söyledi: 'Avrupa Konseyi Türkiye'nin 1949 yılında üye olduğu; 350 üye ile 47 ülkenin temsil edildiği büyük bir organizasyon. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 11 yıldır Avrupa Konseyi'nde Türkiye'yi temsil ediyorum. Bu yıl da 27-30 Ekim 2025 tarihlerinde Avrupa Konseyi toplantısına katılıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğim. Avrupa'daki sorunlar büyüyerek devam ediyor.

Özellikle Rusya ve Ukrayna krizinden sonra Avrupa biraz da kendi derdine düşmüş durumda. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Ayrıca Avrupa'daki güvenlik sorunu da masaya yatırılacak. Bununla ilgili yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler ve hepsinden önemlisi küresel ekonomik krizden dolayı özellikle sosyal konut ihtiyacının nasıl karşılanması ile ilgili çeşitli toplantılar yapılacak. Akabinde de gençlerin demokrasiye katılımı, gençlerle ilgili çalışmaların ilerlemesi gibi konular önemli 4 gündem maddesi olacak. Alınacak kararların hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.'