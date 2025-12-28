TRT'nin ilk mevlid okuyucularından, mevlid ve kasideleri her makamda icra eden Kurra Hafız, Türkiye'nin ilk yüksek tahsil görmüş imamlarından Hacı Hafız Mustafa Kavurmacı, vefatının dördüncü yıl dönümünde hayırla, rahmetle ve dualarla yâd ediliyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Bölümü'nden 1975'te mezun olarak Türkiye'nin öncü üniversiteli Diyanet mensupları arasına adını yazdıran Mustafa Kavurmacı, dini hizmetlerini ilimle taçlandırdı. İmamlık görevini Heybeliada, İstanbul, Bozüyük ve Bursa'da sürdürdü.

HUTBELERİ GÜNDELİK HAYAT REHBERİYDİ

Kavurmacı'nın hutbeleri, Adab-ı Muaşeret ve somut hayat dersleri üzerine kuruluydu. Trafikte saygı, kul hakkı, çevre temizliği, ticaret ahlakı gibi toplumsal yaşamın pratik konularını, sade ve anlaşılır bir dille cemaatine aktarırdı. Gündelik hayatta iyiliği ve sorumluluğu öğütlerdi.

Güçlü hafızası ve ses hakimiyeti, özellikle de tiz perdelerdeki başarısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kavurmacı, Kur'an-ı Kerim'i hem manasına uygun hem de estetik bir üslupla okumasıyla tanındı. 1994-2000 yılları arasında İsviçre, Almanya ve Avusturya'daki Müslümanlara dini dersler verdi, teravih namazları kıldırdı ve gençlere rehberlik etti.

TOPLUMUN HER ALANINDA HİZMET ETTİ

Bursa Spastik Çocuklar Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan, Kızılay'da yönetim kurulu üyeliği yapan Kavurmacı, Ulusal ve Bursa yerel yazılı ve görsel medyada köşe yazarlığı, programlar hazırlayıp sundu. Hacılar Camii'ndeki görevinin yanı sıra çevre okullarda fahri öğretmenlik de yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlandı, televizyon programlarına konuk oldu.



1936 Bilecik doğumlu olan Mustafa Kavurmacı, 28 Aralık 2021'de 86 yaşında vefat etti. Ardında, saygın bir isim, derin hatıralar ve ilham verici bir miras bıraktı.