MÜSİAD Bursa Şubesi, kentin üretim üslerine yönelik ziyaretlerini sürdürerek sanayicilerin gündemini masaya yatırdı. Kestel OSB ve Barakfakih OSB'de yapılan görüşmelerde parsel tahsis süreleri, ek süre bedelleri ve sanayinin su ihtiyacı öne çıkan başlıklar oldu.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kestel Organize Sanayi Bölgesi (Kestel OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ve Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi (BOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde Bursa sanayisinin güncel durumu, üretim alanları sorunu ve OSB mevzuatındaki son değişiklikler ele alındı.

Ziyaretlerin ana gündem maddesi, OSB Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle tahsisli parsellerde yapı ruhsatı ve üretime geçme sürelerinin dolması, ek süre taleplerinin ücrete tabi olması ve 2025 sonuna kadar başvuru zorunluluğu getirilmesi oldu.

Konuyu Kestel OSB Başkanı Cem Hısımcıl ile değerlendiren Başkan Alparslan Şenocak, düzenlemenin yatırım disiplini açısından gerekli olduğunu ancak zamanlamanın sanayiciyi zorladığını belirtti.

Şenocak değerlendirmesinde 'Devletimizin yatırım yapılmayan parsellerin ekonomiye kazandırılması yönündeki iradesini ve düzenlemenin mantığını doğru buluyoruz. Ancak sanayicimiz şu an zorlu bir virajdan geçiyor. Yüksek faiz oranları, finansmana erişimdeki kısıtlamalar ve küresel pazarlardaki daralma, yeni yatırım kararlarını ötelemeye neden oluyor. Sanayicimiz yatırım yapmak, istihdam sağlamak istiyor; ancak bugünkü maliyetlerle inşaata başlamak veya tesisi tamamlamak büyük bir finansman yükü getiriyor.'diye konuştu.

'EK HARÇ TALEBİ İLAVE BASKI OLUŞTUYOR'

'Ek süre için harç/bedel ödenmesi'nin ve sürelerin daraltılmasının zaten nakit akışını yönetmeye çalışan üreticinin üzerinde ilave bir baskı oluşturduğunu belirten Başkan Şenocak 'Bu süreçte sanayicimize biraz daha esneklik tanınması veya finansman modelleriyle desteklenmesi, üretimin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor.'ifadelerini kullandı.

CEM HISIMCIL: 'ASIL GAYEMİZ ÜRETİMİN DEVAMLILIĞIDIR'

Kestel OSB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge yönetimi olarak sanayicinin yanında olduklarını vurguladı.

Alparslan Şenocak'ın tespitlerine katıldıklarını belirten Hısımcıl, 'Bölge yönetimi olarak bizim önceliğimiz hiçbir zaman parsel iptali olmamıştır; tek gayemiz fabrikaların çalışması ve çarkların dönmesidir. Sanayicimizin içinde bulunduğu ekonomik şartların ve üretim mücadelesinin farkındayız. Yeni yönetmelik sürecini de bu bilinçle, sanayicimizin üretim şevkini kırmadan yönetmeye gayret ediyoruz. Amacımız, sanayicimizin hak kaybı yaşamadan, üretime ve istihdama katkı sağlamaya devam etmesidir' dedi.

ERDOĞAN AKYILDIZ:'SANAYİDE SU ARZINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ'

Barakfakih OSB (BOSAB) ziyaretinde ise gündem, iklim krizi ve sanayinin suya erişimi oldu. BOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Akyıldız, sanayicinin en temel girdilerinden biri olan proses suyu konusunda yürüttükleri stratejik projeler hakkında MÜSİAD heyetine bilgi verdi.

Sanayicinin üretim çarklarının dönmesi için suyun hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Akyıldız, 'Yaşanan kuraklık ve baraj seviyelerindeki düşüşler, sanayicimizin su arzında dönemsel riskler oluşturabiliyor. Bu riski tamamen ortadan kaldırmak için DSİ onayıyla başlattığımız ilave proses suyu hattı projemizde sona yaklaşıyoruz. İhale sürecini tamamladığımız ve sahada çalışmaların hızla sürdüğü hattımızı inşallah 2026 yılı Nisan ayında hizmete alacağız. Ayrıca Yeşil Çevre Arıtma Kooperatifi ile birlikte yürüttüğümüz 'Proses Suyu Geri Kazanım' projesiyle arıtılan suyu tekrar sanayiye kazandırarak hem yeraltı su kaynaklarımızı koruyacak hem de tarımsal sulamaya daha fazla pay kalmasını sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

'BOSAB'IN VİZYONER ADIMLARI BURSA ADINA ÜMİT VERİCİ'

BOSAB yönetiminin su arzı konusundaki yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirten MÜSİAD Bursa Başkanı Alparslan Şenocak ise sanayide kaynak verimliliğinin önemine dikkat çekti.

Şenocak, 'Sanayi üretiminde su güvenliği, en az enerji arz güvenliği kadar stratejik ve kritik bir meseledir. İklim krizinin etkilerini hissettiğimiz bugünlerde, BOSAB'ın hem temiz su hattı yatırımı hem de atık suyun geri kazanımı konusundaki vizyoner adımları, Bursa sanayisinin sürdürülebilirliği adına umut vericidir. Özellikle arıtılmış suyun prosese kazandırılması projesi, 'Yeşil OSB' ve 'Döngüsel Ekonomi' hedeflerimizle birebir örtüşen, diğer bölgelerimize de model olması gereken örnek bir çalışmadır. Sanayicimizin üretim güvenliğini teminat altına alan bu yatırımlarından dolayı Erdoğan Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.