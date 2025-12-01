TÜİK'in Temmuz-Eylül dönemine ilişkin GSYH verilerine göre ekonomi yıllık bazda yüzde 3,7 büyürken, inşaat sektörü yüzde 13,9 ile çeyreğin en hızlı yükselen alanı oldu. Tarım ise yüzde 12,7 geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül) ilişkin dönemsel GSYH verilerini yayımladı.

İlk tahmine göre zincirlenmiş hacim endeksi, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, takvim etkisinden arındırılmış GSYH ise yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.

SEKTÖRLERİN PERFORMANSI: İNŞAAT ZİRVEDE, TARIM SERT DÜŞTÜ

GSYH'yi oluşturan faaliyetlerde yıllık bazda en dikkat çekici artış yüzde 13,9 ile inşaat sektöründe gerçekleşti. Onu; finans ve sigorta faaliyetleri (yüzde 10,8), bilgi ve iletişim (yüzde 10,1), ürün üzerindeki vergiler - sübvansiyonlar (yüzde 9,6), diğer hizmet faaliyetleri (yüzde 7,1), sanayi (yüzde 6,5) ile ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri (yüzde 6,3)

izledi.

Tarım sektörü ise aynı dönemde yüzde 12,7 küçülerek çeyreğin en zayıf performansını gösterdi.

GSYH CARİ FİYATLARLA 17,4 TRİLYON TL

Üretim yöntemiyle GSYH, 2025 üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar 718 milyon TL oldu. Bu değer dolar bazında 432 milyar 880 milyon olarak hesaplandı.

TÜKETİM HARCAMALARI BÜYÜMEYİ DESTEKLEDİ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yıllık bazda yüzde 4,8 arttı. Devletin tüketim harcamalarında artış yüzde 0,8 olurken, yatırımları ifade eden gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,7 yükseldi.

Bu arada verilere göre dış ticarette zıt görünüm tablolara yansıdı. Mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda yüzde 0,7 azalırken, ithalat yüzde 4,3 arttı.

İşgücü ödemeleri de üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 41,1, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 43,5 yükseldi. İşgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içindeki payı geçen yıl olduğu gibi yüzde 35,0 seviyesinde kaldı. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,7'ye çıktı.

TÜİK'in açıkladığı veriler, büyümenin özellikle inşaat, hizmetler ve bilgi-iletişim sektörleri tarafından taşındığını; tarım ve ihracat kalemlerinde ise zayıflama olduğunu ortaya koydu.