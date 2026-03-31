MÜSİAD Bursa Şubesi, Meslek Liseleri Hamilik Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerini ağırladı. Düzenlenen değerlendirme toplantısında, mesleki eğitimin iş dünyasındaki kritik rolü ve sektör-okul iş birlikleri ele alındı.

BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi, Meslek Liseleri Hamilik Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğretmenleri ve öğrencileriyle şube binasında bir araya geldi.

Başkan Alparslan Şenocak'ın ev sahipliğinde; Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul ile Tekstil Sektör Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, öğrencilerin mesleki gelişim süreçleri, kariyer planlamaları ve sektörle kurulabilecek iş birliği alanları ele alındı.

Toplantıda gençlerle tecrübe paylaşımında bulunulurken, meslek liselerinin iş dünyası açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı. Program kapsamında öğrencilerin görüş ve beklentileri de dinlenerek, eğitim ile üretim dünyası arasındaki bağın daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

'AHİLİKTE MESLEK ERBABININ DEĞERİ HER ZAMAN ÇOK YÜKSEK OLMUŞTUR'

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, meslek liselerinde eğitim gören gençlerin Türkiye'nin üretim gücünün en değerli unsurları arasında yer aldığını belirterek, 'Bugün burada gençlerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Meslek liseleri, ülkemizin üretim kapasitesini besleyen çok önemli bir kaynak. Bizler, gençlerimizin hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerleyebilmeleri için onlarla temasımızı artırmayı ve her alanda yanlarında olmayı önemsiyoruz. Eli alet tutan, iş üreten gençlerimizin toplumdaki yeri çok daha saygın bir noktaya gelmelidir. Medeniyetimizin temelini oluşturan Ahilik kültüründe de meslek erbabının değeri her zaman çok yüksek olmuştur. Biz iş dünyası temsilcileri olarak, meslek lisesi mezunlarımıza hak ettikleri karşılığı ve saygınlığı vermekle sorumluyuz' dedi.

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Huriye Baltacıoğlu da okul olarak sektörle kurdukları iş birliğini önemsediklerini belirterek, 'Öğrencilerimizin uygulama alanlarıyla daha fazla buluşması, onların mesleki gelişimleri açısından büyük değer taşıyor. Bu buluşmalar, gençlerimizin özgüvenini artırırken geleceğe dair umutlarını da güçlendiriyor. Bursa köklü bir tekstil şehri; okulumuz da donanımlı atölyeleri ve tecrübeli kadrosuyla sektörün her türlü ihtiyacına cevap verebilecek niteliktedir. Çocuklarımızdan çok umutluyuz; onlar sanayide sadece aranan eleman değil, geleceğin iş insanları olacaklar. Okul olarak iş birliğine ve ortak çalışmalara hazırız' diye konuştu.

MÜSİAD Bursa Şubesi Sektör Kurulları Başkanı Fatih Özkul da meslek lisesi öğrencilerinin sektörler için taşıdığı değere vurgu yaptı. Özkul, 'Bursa sanayisinin ve iş dünyasının temelini hep meslek liseleri oluşturmuştur. Bizler kendi alanlarımızda ve işletmelerimizde meslek liselerinden çıkan mezunlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu bizzat yaşayarak görüyoruz. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi de bu alanda en önde gelen ve değer üreten okullarımızdan biridir' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin de söz alarak beklenti ve hedeflerini paylaştığı değerlendirme toplantısı, karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.