Ankara'da Keçiören Belediyesi, çevre ve geri dönüşüm duyarlılığını artırmak amacıyla sıfır atık projesi kapsamında önemli bir eğitim çalışması yürütüyor. Belediyeye ait KEÇMEK kurs merkezlerinde verilen 'Çevre ve Sıfır Atık' eğitimleriyle vatandaşlara atıkların kaynağı olan evlerde geri dönüşümün nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 12 kurs merkezinde düzenlenen kapsamlı eğitimlerde, atıkların çevreye verdiği zararlar, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm sürecine nasıl dâhil olunacağı ve ilçede uygulanan geri dönüşüm sistemi hakkında detaylı bilgiler paylaşılıyor.

Eğitimlerde katılımcılara günlük hayatta kolaylıkla uygulanabilecek pratik yöntemler de aktarılıyor.

ELEKTRONİK ATIK KAMPANYASIYLA TEŞVİK

Eğitimler kapsamında KEÇMEK kursiyerleri arasında düzenlenecek olan 'Elektronik Atık Toplama Kampanyası' hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Kampanya çerçevesinde belirlenen süre içerisinde toplanan elektronik atıklar tartılarak ve getirilen atık miktarına göre katılımcılara çeşitli hediyeler verilecek. Bu sayede hem farkındalık artırılacak hem de geri dönüşüme katılım teşvik edilecek.

Eğitimde, geri dönüşümün yalnızca kurs merkezleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, vatandaşların evlerinde atıkları türlerine göre ayrıştırmasının önemine vurgu yapıldı.

Keçiören'in birçok noktasında bulunan mobil atık getirme merkezleri sayesinde, ayrıştırılan atıkların doğru bölmelere bırakılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılabileceğinin altı çizildi.

Söz konusu uygulamanın yaygınlaşmasıyla doğaya daha geniş çaplı katkı sağlanmasının temel hedef olduğunu belirten eğitimciler, kursiyerlere bu bilincin yaygınlaşmasına katkı sağlamaları noktasında da önemli rol oynayacaklarını hatırlattı.