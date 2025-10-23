Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Sektör Kurulları Buluşmaları kapsamında düzenlediği bilgilendirme toplantısında dijitalleşme ve e-ihracatın sanayiye sunduğu fırsatları masaya yatırdı.

BURSA (İGFA) - Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, Dijital İletişim Uzmanı Dr. Murat Dağıtmaç, 'Global Pazarlara Açılmanın Yolu: E-İhracat' başlıklı sunumuyla katılımcılara e-ticaretin güncel trendleri ve başarı stratejilerini aktardı. MÜSİAD Bursa Şubesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda üye yoğun ilgi gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, dijital dönüşümün artık bir seçenek değil, rekabetin temel şartı haline geldiğini vurguladı. Günümüzde üretim başarısının sadece güçlü makinelerle değil, akıllı sistemler ve dijital yetkinliklerle ölçüldüğünü belirten Başkan Şenocak ' Bu çağda ticari başarı fabrikanın içindeki performans kadar dijital dünyadaki görünürlüğü, iletişimi ve marka gücüyle de değerlendiriliyor. Dijitalleşme aynı zamanda markalaşmanın da omurgası haline geldi. Küçük bir üretici bile doğru dijital stratejiyle dünyanın her yerine ulaşabiliyorken, e-ticaret güçlü bir satış kanalının yanında markanın vitrini konumunda. MÜSİAD Bursa olarak biz, bu dönüşüm yolculuğunda üyelerimizin yanında olmayı bir görev kabul ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Şenocak, teknolojik yatırımlar kadar insan kaynağının dönüşümüne de dikkat çekerek, 'Yeni çağda en büyük yatırım, dijitalleşmeyi yönetecek ve markayı dijitalde büyütecek nitelikli insan kaynağına yapılmalıdır.' dedi.

'E-İHRACAT KOBİ'LERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT PENCERESİ'

MÜSİAD Bursa Dijital Teknolojiler Sektör Kurulu Başkanı Aydın Özdemir ise Bursa'nın üretim potansiyelinin mevcut sınırların çok ötesinde olduğunu belirterek, bu gücü küresel arenaya taşımak gerektiğini vurguladı. Özdemir 'Artık en küçük işletmemiz bile doğru stratejilerle dünyanın herhangi bir yerindeki tüketiciye doğrudan ulaşabiliyor. Biz de Sektör Kurulu olarak bu büyük fırsat penceresini üyelerimize açmak ve pratik çözümler sunmak için çalışıyoruz. Dijitalleşme, ihracat kabiliyetini artırmanın ve rekabet gücünü korumanın en etkili yolu haline geldi.' dedi.

DAĞITMAÇ: 'OYUNU KİTABINA GÖRE OYNAMAK GEREKİYOR'

Dijital İletişim Uzmanı Dr. Murat Dağıtmaç, sunumunda e-ihracatın temel dinamiklerini paylaşarak global pazarlarda başarı için stratejik dijital altyapının önemine dikkat çekti. 'Oyunu kitabına göre oynamak gerekir.' diyen Dağıtmaç 'Global pazar yerlerinin kendine has bir ticaret yöntemi var ve bu dünyada güvenilirlik ile hız başarının iki temel unsurudur. Türkiye'nin üretim kalitesi dünya standartlarında; bu potansiyeli dijital global pazarlarla buluşturduğumuzda önemli atılımlar gerçekleştirebiliriz.

Fakat sadece internet reklamı vermekle müşteri kazanmak mümkün değildir. Sosyal medya hesaplarınızdan web sitenize, Google SEO çalışmalarınızdan dijital reklam yönetiminize kadar her unsur, markanızın bütünlüğünü oluşturur. Bu yapıyı doğru kurduğunuzda yalnızca arama motorlarında görünürlüğünüz artmaz, aynı zamanda markanızın güvenilirliği ve kurumsal imajı da güçlenir.' diye konuştu.

Katılımcılar, dijitalleşmenin iş dünyasına etkilerini ele alan sunumun ardından e-ihracat süreçlerine dair birebir görüş alışverişinde bulundu. Program, teşekkür plaketi takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.