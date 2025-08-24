Antalya’nın eşsiz falezlerinin Akdeniz’le buluştuğu noktada yer alan Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı plajları, yaz sezonunda 200 bini aşkın kent sakini ile yerli ve yabancı turisti ağırladı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye’nin 233 plajıyla ‘mavi bayrak’ şampiyonu olan Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin falez sahil bandı boyunca yer alan Konserve, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş Plajları yaz sezonunda Antalya’nın kavurucu yaz sıcaklarından uzaklaşmak isteyenler için ideal bir seçenek oldu.

Tatilciler denizin masmavi sularında yüzlerce balık ve deniz canlısıyla yüzerken doğayla iç içe olmanın unutulmaz deneyimini yaşadı.

Şezlong, şemsiye ve büfe hizmeti de sunan falez plajlarında yer alan 523 şezlongdan sezon boyunca 73 bin 703 kişi faydalanırken, serbest kullanım alanlarıyla birlikte 200 bini aşkın kent sakini, yerli ve yabancı turist denizin ve güneşin tadını Muratpaşa’da çıkardı.