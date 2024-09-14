İlk çalışması 'Kayboluyorum' ile hem ulusal hem yerel basın ve radyoların dikkatini çeken sanatçı, Yeni çalışması 'Oysa' ile popüleritesini arttırmaya ve dinleyici tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Oysa ' yayınlandığı ilk günden itibaren güzel bir ivmeyle yoluna devam ediyor. Aynı zamanda çok başarılı bir orkestraya sahip olan Murat Kaynak, hem orkestrasının başarısının hem de çalışmalarının dinleyicileri tarafından pozitif karşılanmasının mutluluğunu yaşıyor.

Profesyonel müzik yolculuğuna her daim daha da üstüne ekleyerek ilerleme mottosuyla devam edecek olan sanatçı, Yakın dönemde yeni çalışmalarını bizlerle buluşturmayı planlıyor. Oysa'yı doya doya yaşamak ve yaşatmak adına süreç içerisinde gelen olumlu veya olumsuz tüm tepkileri titizlikle inceliyor ve dikkate alıyor. Bizler 'Oysa'yı tanırken ve öğrenirken Murat Kaynak, şimdiden bir sonraki çalışması için kolları sıvadı ve her daim en iyisini dinleyicisiyle buluşturmak için çalışmalarına başladı.