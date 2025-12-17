Murat Dalkılıç, bir döneme damga vuran efsane Salı gecesi canlı performanslarını yeniden başlattı. Boop Kuruçeşme'de sahne alan Dalkılıç, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede sevgilisi, oyuncu Özgü Kaya'yı da sahneye davet eden Dalkılıç, efsaneleşmiş şarkıları birlikte seslendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Murat Dalkılıç'ın sahnesine ilgi büyüktü. Murat Boz, İbrahim Büyükak, Oğulcan Engin,İlayda Alişan, Melisa Ural, Ali Bilgin, Özgü Kaya, Barış Kılıç, Sergen Yalçın, Banu Ilıcalı, Gökhan Alkan, Rahimcan Kapkap, Müjde Uzman, Okan Buruk ve Onur Büyüktopçu başta olmak üzere birçok ünlü isim, bu özel geceyi izlemek için Boop Kuruçeşme'de buluştu.

Enerjisi ve sahne performansıyla dikkat çeken Murat Dalkılıç, yalnızca bu geceye özel hazırladığı repertuarıyla kendisini dinlemeye gelenlere müzik dolu saatler yaşattı.

SALI GECELERİNİN EFSANESİ GERİ DÖNDÜ

Yeniden başlayan Salı gecesi performanslarıyla Murat Dalkılıç, bir kez daha şehrin eğlence takvimine damga vurdu. Boop Kuruçeşme'de yaşanan bu özel gece, uzun süre konuşulacak geceler arasına adını yazdırdı.

SEVGİLİYLE DÜET!

4 saat boyunca sahnede kalarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede Murat Dalkılıç'ı sevgilisi, oyuncu Özgü Kaya da yalnız bırakmadı. Sevgilisini sahneye davet eden Dalkılıç, Özgü Kaya ile birlikte Şebnem Ferah'ın efsaneleşmiş şarkısı 'Sigara' ile Bulutsuzluk Özlemi'nin 'Sözlerimi Geri Alamam' adlı parçasını seslendirdi.

Sürpriz düetlere Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı da sahnede vokalleriyle eşlik etti. Müzik ve sürprizlerle dolu gece, izleyenlerden büyük alkış aldı.