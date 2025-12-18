Türk pop müziğinin en güçlü erkek seslerinden Murat Dalkılıç, İstanbul'da hafta içi olmasına rağmen iki gün üst üste verdiği konserlerle büyük bir başarıya imza attı. Sanatçı, tüm rezervasyonları doldurarak adeta İstanbul gecelerine damgasını vurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Dalkılıç, ilk akşam Avrupa Yakası'nda, ertesi akşam ise Anadolu Yakası'nda sahne alarak İstanbul'un iki kıtasında üst üste kapalı gişe konser verdi.

Özellikle Anadolu Yakası'ndaki konserinde yaşanan yoğun ilgi, kapıda kısa süreli izdihama neden oldu.

Murat Dalkılıç, iki kıtada arka arkaya elde ettiği bu başarıyla adını İstanbul eğlence hayatının tarihine bir kez daha yazdırdı.