Güzelliği ile magazin dünyasında yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nevide Çiçek, spor camiasında da başarısıyla dikkat çekiyor. İSTANBUL (İGFA) - Sosyal medyayı güzelliğiyle karıştıran Nevide Çiçek başarılarıyla da gündemden düşmüyor.

Göktürk dergi ve gazetesinin düzenlemiş olduğu, Tayyar Işıksaçan'ın sunumuyla gerçekleşen 6.yılın Enleri Ödül Töreni'ne katılan Nevide Çiçek Yılın Kadın Futbol Oyuncusu seçildi.

Aynı zamanda sunuculuk ve oyunculuk da yapan güzel sporcu Süper Lig ekiplerinden 1207 Antalya kadın futbol takımına Ağustos ayında transfer olmuştu.