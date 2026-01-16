Murat Dalkılıç, kendisini dinlemeye gelen Melek Mosso'yu sahneye alarak birlikte söyledikleri 'Aldatıldık' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
İSTANBUL (İGFA) - Uzun bir aranın ardından sahnelere iddialı bir dönüş yapan Murat Dalkılıç, önceki akşam İstanbul'da konser verdi.
Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı parçalara da repertuvarında yer veren Murat Dalkılıç, enerjisi, sahne performansı ve seyirciyle kurduğu samimi bağla geceye damga vurdu.
Murat Dalkılıç, kendisini dinlemeye gelen Melek Mosso'yu sahneye alarak birlikte söyledikleri 'Aldatıldık' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan düet viral oldu.