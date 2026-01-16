Bunlar da ilginizi çekebilir

Dikkat... Soğuk hava geliyor! 22 Ocak'a kadar sürecek

Kısa sürede binlerce beğeni alan düet viral oldu.

Murat Dalkılıç, kendisini dinlemeye gelen Melek Mosso'yu sahneye alarak birlikte söyledikleri 'Aldatıldık' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı parçalara da repertuvarında yer veren Murat Dalkılıç, enerjisi, sahne performansı ve seyirciyle kurduğu samimi bağla geceye damga vurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Uzun bir aranın ardından sahnelere iddialı bir dönüş yapan Murat Dalkılıç, önceki akşam İstanbul'da konser verdi.

Murat Dalkılıç, kendisini dinlemeye gelen Melek Mosso'yu sahneye alarak birlikte söyledikleri 'Aldatıldık' şarkısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.