Nevşehir Belediyesi tarafından Güzel Sanatlar ve Eğitim Merkezi’nde Kutsal Emanetler Sergisi açıldı.NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye'nin en önde gelen mukaddes emanet koleksiyoncularından olan Erol Güzel'in özel koleksiyonuna ait “Hadimü'l Haremeyn Kutsal Emanetler” sergisi Nevşehir’de düzenlenen programla açıldı. Serginin açılışına Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Müftüsü Kazım Güzel, Serginin Sahibi Erol Güzel, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliği ve mihmandarlığında Türkiye'nin önde gelen koleksiyoncularından Erol Güzel'in özel koleksiyonuna ait sergide orijinal parçaların yanı sıra replika eserler de Nevşehirli vatandaşların beğenisine sunuldu. Kutsal kabul edilen orijinal ve orijinal benzeri objeleri sabit müzelerinde ve yerlerinde görme imkanı bulamayanlar için Hadimü'l Haremeyn Sergisi Nevşehirliler ile buluştu.

Sergide, Hz. Muhammed'in (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) sakal-ı şerifi, Hicaz Demiryolu tren bileti, Ravza-i Mutahhara çinisi, Ravza-i Mutahhara yeşil halısı, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Kabe Dış örtüleri, Kabe kandili, Ravza halısı gibi onlarca kutsal obje sergileniyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada "Bu güzel ve manevi atmosferde çok anlamlı ve özel bir serginin açılışını yaptık. Nevşehir’de bu sergiyi açmamıza vesile olan Erol Güzel'e çok teşekkür ederim. Kabe örtüleri ve emanetler herkesin mutlaka görmesi gereken çok önemli bir koleksiyon. Manevi dünyamızın ruhuna uygun olarak bu sergiyi açmaktan dolayı son derece keyifli ve mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Hep aynı vakar ve ihtişamla duran mukaddes emanetlerimiz 10 gün boyunca açık kalacak. Nevşehirli hemşehrilerim başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızı bu sergimize görmeye davet ediyorum" diye konuştu.