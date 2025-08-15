Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’da gerçekleştirilen asfalt çalışmaları ile Eski Tren Yolu Peyzaj Projesi’nde incelemelerde bulundu.MANİSA (İGFA) - Her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek bir takım temaslarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili ile birlikte Akhisar’da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Dutlulu ve Başkan Kayserili’ye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, Başkan Danışmanı Ahmet Tınazlı ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet eşlik etti. İlk olarak Seyitahmet Mahallesi 316/1 sokakta gerçekleştirilen emülsiyonlu sathi kaplama uygulamasını yerinde takip eden Başkan Besim Dutlulu, Ardından Reşatbey Mahallesi 648 sokakta gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt uygulaması öncesindeki freze çalışmasını inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Başkan Dutlulu, görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.

“Çalışmalarımıza Aralıksız Devam Edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak asfalt çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Vatandaşlarımızın yol kalitesini arttırmak bizim önceliklerimizden bir tanesi. Bu noktada daha yaşanılabilir bir Manisa için tüm ilçelerimizde, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktada çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Gün geçtikçe daha da güzel olacak”

Başkan Besim Dutlulu, daha sonra çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen Akhisar Eski Tren Yolu Projesini inceledi. Projenin hayata geçirilmesi için 2019 yılından bu yana büyük bir gayretle mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Dutlulu, “Bisiklet ve yürüyüş yolları, özenle yapılmış peyzaj düzenlemeleriyle bu alan, Akhisar’ımıza hem estetik hem de sosyal bir değer kattı. İnşallah gün geçtikçe daha da güzel olacak. Kentimize yakışan, vatandaşlarımızın hem spor yapıp hem nefes alabildiği bu yaşam alanının hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Merkez Çarşı Esnafını Ziyaret Etti”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Akhisar’da merkez çarşı esnafı ile de buluştu. Esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Dutlulu, esnafla sohbet etti, taleplerini dinledi. Alışveriş yapan Akhisarlılarla da sohbet eden Başkan Dutlulu, her zaman sahada, halkın ve esnafın yanında olacaklarını vurguladı.