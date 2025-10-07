Muğla Büyükşehir Belediyesi Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde çocukları can dostlarla buluşturdu.

MUĞLA (İGFA) - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi farklı okullardan çocukları can dostlarla buluşturdu.

Bugüne kadar 32 bin 639 kişinin ziyaret ettiği Hayvan Bakımevi'nde çocuklar Büyükşehir'in uzman veteriner hekimlerinden Bakımevi'ndeki can dostların sağlığı ve bakımı hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin en donanımlı Hayvan Bakımevi'ni Muğla'ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi, can dostların en iyi şartlarda yaşamasını sağlarken aynı zamanda belirli saat ve günlerde can dostlara ziyarete gelenlere kapılarını açıyor.

İlk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede, kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile yaşam alanlarına sahip Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni bugüne kadar 32 bin 639 kişi ziyaret ederken 3 bin 858 can dostta sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, hayvan bakımevinin Türkiye'nin en donanımlı tesislerinden biri olmasının yanı sıra çocuklarımızın da hayvan sevgisini öğrenebileceği, empati kurabileceği bir eğitim alanı olma özelliği taşıdığını belirterek, 'Bu özel günde çocuklarımızın can dostlarımızla buluşması, geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Hayvan sevgisiyle büyüyen bir nesil, daha adil, daha vicdanlı bir toplumun teminatıdır' dedi.