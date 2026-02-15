Bağımsız sendikacılık vurgusuyla yola çıkan Hürriyetçi Sağlık-Sen, 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek Kocaeli Şubesi'ni resmen kurdu. Tek listeyle gidilen seçimde Serkan Kökduman şube başkanı seçildi.

KOCAELİ (İGFA) - Hürriyetçi Sağlık-Sen, 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek Kocaeli'de şubesini resmen kurdu. MÜSİAD binasında yapılan genel kurula sendika üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Divan Başkanlığına Hasan Türkmen seçilirken, divan katipliklerini Zekai Dumlupınar ve Turuncan Çeker üstlendi. Genel kurula, Genel Başkan Muhammet Birinci ve tek listeyle seçime giren Serkan Kökduman ile çok sayıda üye katıldı. 14 Şubat'ta yapılan oylamada Kökduman, delegelerin oylarıyla Kocaeli Şube Başkanı seçildi.

'GÜÇLÜDEN DEĞİL, HAKLIDAN YANA OLACAĞIZ'

Açılış konuşmasını yapan Serkan Kökduman, sendikanın hiçbir siyasi ya da ideolojik yapının gölgesinde kalmadan bağımsız sendikacılık anlayışıyla hareket edeceğini belirtti. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına hâkim olduklarını vurgulayan Kökduman, 'Emekten ve çalışandan yana, güçlüden değil haklıdan yana olacağız' dedi.

Genel Başkan Muhammet Birinci ise konuşmasında sendikanın siyasetten bağımsız bir çizgide olduğunu ifade ederek, 'Sendikamız ne iktidarın arka bahçesi ne de herhangi bir yapının basamak tahtasıdır. Pusulamız talimatlar değil, üyelerimizin iradesidir' diye konuştu. Bağımsız sendikacılığı savunmaya devam edeceklerini belirten Birinci, anayasal ve uluslararası sözleşmelerden doğan sendikal hakların özgürce kullanılmasının temel hedefleri olduğunu dile getirdi.

Coşkulu katılımla gerçekleşen genel kurul, yeni yönetimin belirlenmesi ve birlik mesajlarıyla sona erdi.