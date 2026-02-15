BURSA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetleri, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını aksatmamak kaydıyla genişletildi.

Yönetmelik kapsamında işletme, bilimsel araştırma, danışmanlık, klinik ve laboratuvar hizmetleri, dijital içerik üretimi, eğitim ve kültürel-sanatsal etkinlikler ile üniversite-sanayi işbirliği projelerinde görev alabilecek. İşletmenin yönetim organı, Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu, İşletmeyi idare etmek üzere 5 kişilik Yürütme Kurulu oluşturabilecek. Yürütme Kurulu kararları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacak.

Harcama yetkilisi, ilgili birimin en üst yöneticisi veya yetkilendirdiği kişi olacak. İşletmenin sermaye limiti 2.808,61 TL olarak belirlendi.

Yönetmeliğe göre Döner Sermaye İşletmesi; bilimsel görüş, proje, analiz ve danışmanlık hizmetleri, klinik, poliklinik ve laboratuvar hizmetleri, sağlık ve eğitim faaliyetleri, basım, yayım ve dijital içerik üretimi, yazılım hizmetleri, kültürel ve sanatsal etkinlikler, spor ve eğitim programları, üniversite-sanayi işbirliği projeleri ve standart ölçüm/hizmet raporları gibi geniş kapsamlı alanlarda faaliyet gösterebilecek.

