Bölgenin önde gelen üreticileri ve sektör temsilcileri, Gübresan Tarım Market tarafından düzenlenen 'Çiftçi Buluşması'nda bir araya geldi. Keşan'da gerçekleştirilen organizasyon, Trakya çeltik üretiminin geleceğine dair önemli mesajların verildiği verimli bir toplantıya sahne oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gübresan Tarım Market tarafından Keşan'da düzenlenen 'Çiftçi Buluşması', Trakya'nın önde gelen çeltik üreticilerini bir araya getirdi. Yaklaşık 80 üreticinin katıldığı programda verimlilik, sürdürülebilir üretim ve doğru gübreleme yöntemleri ele alındı.

Toplantıya; Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz ve İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer başta olmak üzere çok sayıda oda temsilcisi katıldı.

Programda nanoteknoloji ile geliştirilen 'Germio' gübresi tanıtıldı. Uzmanlar, ürünün kök gelişimini desteklediğini, bitki direncini artırdığını ve stabil verim sağladığını belirtti.

Oda başkanları ise artan maliyetler karşısında doğru ürün ve teknoloji kullanımının üretici kârlılığı için kritik olduğunu vurguladı.

Organizasyon, 'Toprağı yormadan sürdürülebilir verim' mesajıyla sona erdi.