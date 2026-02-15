Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Lale Allahyarova, kardeş kıskançlığı ve ebeveynlerin bu süreçte dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

İSTANBUL (İGFA) - Kardeş kıskançlığı, neredeyse her ailede görülebilen ve hayatın doğal akışının bir parçası olan bir durum olduğunu söyleyen Dr. Lale Allahyarova, 'Kardeşi doğana kadar ebeveynin sevgisini ve ilgisini tek başına alan çocuk, bunu paylaşmak durumunda kalır. Tepkiler her çocukta farklı olabilir; mizacı, yaş aralığı ve çevresel faktörler belirleyici rol oynar' dedi.

HANGİ YAŞLARDA DAHA YOĞUN?

1,5-3,5 yaş arası çocuklarda kıskançlık daha sık görülüyor. Dr. Allahyarova, sebebini, 'Bu yaşlarda kalıcı hafıza tam olarak gelişmemiştir. Büyük çocuk, kendisine daha fazla ilgi gösterilirken yeni doğan çocuğa sürekli bakım verildiğini düşünebilir. Altı yaş ve üzeri ile 4-5 yaş farkı gibi durumlar da süreci etkileyebilir' dedi.

Kardeş kıskançlığı farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini söyleyen Dr. Allahyarova, 'Kardeşi görmezden gelmek, yokmuş gibi davranmak. Fiziksel şiddet uygulamak. 'Keşke gelmeseydin' gibi sözlerle duygularına karşı 'Bu tepkiler doğal ama yönetilmesi gereken bir süreçtir. Çocuk bu duyguyu sağlıklı şekilde işleyebilmelidir, aksi halde ilerideki rekabet durumlarını yönetmekte zorlanabilir' uyarısında bulundu.

Dr. Allahyarova, kardeş doğmadan önce ve sonra ailelerin yapması gerekenleri şöyle özetledi:

Çocuğu aşırı şımartmamak ve her isteğini yerine getirmemek

Gerçekçi açıklamalar yapmak: 'Bir oyun arkadaşı gelecek' yerine, 'Sen küçükken böyle bakılıyordun, o da öyle olacak' demek

Çocuğu kıskançlıkla etiketlememek, duygularını dinlemek ve anlamak

Kıyaslamaktan kaçınmak; 'Sen büyüksün' gibi sorumluluk yüklememek

Dr. Allahyarova, çocuklar arasında kavga olduğunda ebeveynin taraf tutmadan dengeyi koruması gerektiğini vurguladı.

Kardeş kıskançlığını tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını söyleyen dr. Allahyarova, 'Önemli olan, rekabeti baş edilebilir düzeyde tutmak ve çocuğa ileriki yaşamında karşılaşacağı rekabet durumlarıyla baş etmeyi öğretmek. Evdeki rekabet, çocuğu hayata hazırlayan bir deneyimdir.' dedi.