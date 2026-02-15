Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim ve ilhak adımlarını uluslararası hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatma ve yerleşim faaliyetlerini genişletme kararını 'en güçlü biçimde kınadıklarını' duyurdu.

Açıklamada, 'Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklemeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma da İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı duruş çağrısı yapıldı. Bakanlık ayrıca, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'daki yayılmacı politikalarının bölgede barış çabalarını baltaladığını ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğini belirtti.