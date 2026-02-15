Bunlar da ilginizi çekebilir

TBMM'de yemin öncesi gerginlik! Bakanlar vekiller arasında yemin etti

Nilüferliler tarafından yoğun ilgi gören 'Operada Aşk' unutulmaz bir geceye dönüşürken, konser sonunda sanatçılara çiçek takdim edildi.

Aşkın evrensel dilini operanın güçlü anlatımıyla sahneye taşıyan konserde, solo ve düet performanslar dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

BURSA (İGFA) - İtalyan, Fransız ve Rus romantizminin öne çıkan eserlerinin seslendirildiği gecede, uluslararası alanda tanınan soprano Bengisu Yaman Koyuncu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı tenor Emre Akkuş sahne alırken, sanatçılara piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik etti.

Bursa Nilüfer Belediyesi'nin 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlediği 'Operada Aşk' konseri, Uğur Mumcu Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Aşkın evrensel dilini müziğin gücüyle sahneye taşıyan konser, dinleyicilere duygu yüklü bir akşam yaşattı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.