İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün İzmit'in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla düzenlediği doğa yürüyüşü projesi bu hafta Nebihoca Köyü'nde devam etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Bizim Köy Doğa Yürüyüşü' etkinliği devam ediyor.

Etkinlik bu ay Nebihoca Köyü'nde yapıldı. Katılımcılar, 5 kilometrelik parkurda doğayla iç içe keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

İzmit belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi İzmit Belediyesi aracı ile Nebihoca köyüne hareket etti. Köye ulaşan ekip köy içerisinde bulunan türbe, tarihi çeşme ve evleri ziyaret ettiler. Grup ardından daha sonra yürüyüşe başladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar İzmit belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mithat Ağa'ya etkinlik için teşekkürlerini iletiler.