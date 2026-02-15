AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Saimbeyli ve Feke ilçelerindeki taşkın sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

ADANA (İGFA) - Adana'da Milletvekili Abdullah Doğru ile birlikte D-815 Karayolu ve Saimbeyli Deresi'nde oluşan hasarı yerinde değerlendiren AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Karayolları, DSİ ve belediye ekiplerinin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Başkan Dağlı, gün içinde yolun kontrollü olarak tek şerit halinde ulaşıma açılması planlandığını belirterek, Yardibi Mahallemizde ise alternatif yol çalışmaları devam ettiğini kaydetti.

Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Başkan Dağlı, 'Vatandaşlarımızın yanındayız, yaraları en kısa sürede birlikte saracağız. Kıymetli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.