Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kuvvetli rüzgâr nedeniyle çatısı hasar gören lisede eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatı kısmında hasar meydana gelmesi dolayısıyla o okulda 16 Şubat Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, okul pansiyonunda kalan öğrencilerin ise tedbir amaçlı olarak müdürlüğe bağlı diğer pansiyonlara nakledildiği ifade edildi.