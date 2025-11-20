Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Geleceğin Tadımcılarını Yetiştiriyoruz' projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik zeytinyağı eğitimlerini sürdürüyor.

MUĞLA( İGFA) - Muğla Ticaret Borsası ve Zeytin Dostu Derneği ile ortaklaşa düzenlenen eğitimlerde öğrencilere zeytin ağacının önemi, doğru zeytinyağı üretim süreçleri, kaliteli zeytinyağının sağlık üzerindeki etkileri ve doğru tadım teknikleri anlatıldı.

Ayrıca kaliteli ve kusurlu zeytinyağının ayrımını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla tadım uygulamaları gerçekleştirildi.

HER AY ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKÂNI

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimler, talep doğrultusunda her ay ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Kurumsal, bireysel ve grup katılımlarına açık olan eğitimlere başvurular Büyükşehir Belediyesi web sitesinin etkinlikler bölümünden ya da 444 48 01 numaralı çağrı merkezinden yapılabiliyor.

EĞİTİMDE İŞ BİRLİĞİ: TİCARET BORSASI VE ZEYTİN DOSTU DERNEĞİ

Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, öğrencilerin doğru zeytin ve zeytinyağı konusunda bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu:

'Öğrencilerimize kaliteli zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Bu projeyi Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde yürütüyoruz. Zeytin Dostu Derneği de sürece önemli katkı sağlıyor.'