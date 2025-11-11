Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle andı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım günü düzenlediği etkinliklerle Ulu Önder'in anısını gençlerle, sanatla ve sporla yaşattı. Menteşe ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Oryantiring Yarışması, 10-25 yaş arası 100 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kiramettin ve Karşıyaka mahallelerini kapsayan yarış, Menteşe Belediyesi Başkanlık Binası önünden başlayarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası önünde sona erdi. Muğla Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

ATÖLYEDE ATATÜRK TEMALI SANAT ÇALIŞMALARI

Sanat ve Beceri Atölyesi, 10 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Atatürk temalı özel bir oturumla katılımcılarını bir araya getirdi. Atölyede Atatürk baskılı vitray çalışması ve Atatürk posterinin yer aldığı el baskı uygulaması gerçekleştirildi.

Çocuklar, el emeğiyle hazırladıkları bu çalışmalarda Ata'ya olan sevgilerini ve Cumhuriyet'e duydukları bağlılığı ifade etti.

KONSERVATUVARDAN 'BİR IŞIK DOĞAR MUSTAFA KEMAL' GÖSTERİSİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 10 Kasım etkinlikleri kapsamında 'Bir Işık Doğar Mustafa Kemal' adlı müzikli ve zeybekli anlatımı sahneledi. Türkülerin, zeybeklerin ve anlatıların iç içe geçtiği gösteride, Ulu Önder'in Anadolu halkıyla kurduğu bağ sanatın diliyle anlatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda duygu dolu anlar yaşandı.