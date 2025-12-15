42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yerini alan Beylikdüzü Belediyesi; kültür yayınları, Dijital Kütüphanesi ve interaktif etkinlikleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim imkanı sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 42. kez kitapseverlere kapılarını açtı. 'Edebiyatın Her Hali' ana temasıyla düzenlenen fuar, binlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı okurlarla bir araya getiriyor.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın 4 numaralı salonunda, 409 B numaralı stantta her yıl olduğu gibi bu yıl da yerini alan Beylikdüzü Belediyesi de hizmetlerini ve yayınlarını ziyaretçilerle buluşturuyor. Zengin içeriğiyle dikkat çeken stantta, Beylikdüzü Belediyesi Dijital Kütüphanesi'nin tanıtımının yanı sıra dijital ortamda hazırlanan eğitici ve öğretici kısa hikâyelerden oluşan çizgi film gösterimleri gerçekleştiriliyor.

Kitap fuarı kapsamında Beylikdüzü Belediyesi standında; Geçmişten Günümüze Beylikdüzü, Cumhuriyetin Yüzleri, Kuvayi Milliye, Dünyamız Nefes Alsın, Hazine Sandığından Çıkan Sürpriz, Dünyalı Çocuk Uzayda ve Süper Su gibi kültür yayınlarının dağıtımı yapılıyor.

Stant alanında ayrıca 3D anahtarlık basımı, çevrimiçi eğitim tanıtım ve kayıtları ile VR deneyimleri sayesinde ziyaretçilere teknolojiyi birebir deneyimleme imkânı sunuluyor. Fuarın etkinlik alanında gerçekleştirilen Robotik Atölyesi, 3D Modelleme Atölyesi ve Tarım Atölyesi ise her yaştan katılımcının ilgisini çekiyor.

Kitapseverler, 13-21 Aralık tarihleri arasında Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret edebilir.