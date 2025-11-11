İzmit Belediyesi, Kıbrıs Gazilerini evlerinde ziyaret ederek Başkan Hürriyet'in selamlarını iletti, Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatan için fedakârlık gösteren gazilere minnetini bir kez daha gösterdi. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, Körfez ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mahmut Kiliçikan ve Kıbrıs Gazisi Avni Okançay'ı evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen anlamlı ziyarette, İzmit Belediyesi İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi Sorumlusu Merve Gökduman yer aldı.

Belediye temsilcileri, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmalarını, birimin amaçlarını ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliklerini ailelerle paylaştı. Ziyaret sırasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilerek gazilere Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. Belediye yetkilileri, gazilerin gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, İzmit Belediyesinin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu bir kez daha vurguladı.