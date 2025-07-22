Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatilinde hem eğlenceli hem de eğitici vakit geçirmelerini sağlamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz atölyeleri düzenliyor.

MUĞLA (İGFA) - Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen atölyeler, çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunarken aynı zamanda sosyal becerilerini de güçlendiriyor. Bu yıl 7 Temmuz’da başlayan ve 6 hafta boyunca devam edecek olan yaz atölyeleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Görsel Sanatlar, Yaşayan Matematik, İngilizce, Çocuklar İçin Felsefi Günler, Yoga ve Sanat Terapisi gibi farklı içeriklerle planlanan atölyeler; çocukların hayal gücünü destekliyor, düşünsel becerilerini artırıyor ve bedensel gelişimlerini gözeten bir anlayışla tasarlanıyor.

EĞİTMENLER ÇOCUKLARIN DUYGU DÜNYASINA TEMAS EDİYOR

Atölyelerde yaratıcı drama, bilim, felsefe ve sanat gibi disiplinlerin harmanlanması sayesinde çocuklar, deneyimleyerek öğrenmenin keyfini çıkarıyor. Eğitmenler çocuklara yalnızca bilgi aktarmakla kalmıyor; onların duygu dünyasına temas ederek, özgüvenlerini geliştirmeye yönelik bir eğitim ortamı sunuyor.

IŞLAKÇA, “ÇOCUKLARIMIZIN HAYAL GÜCÜNÜ GELİŞTİRECEK ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Şube Müdürü Olcay Işlakça, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşen Türkan Saylan Yaşam Atölyelerimizde, çocuklarımızın hayal gücünü geliştirecek çalışmalar yapıyoruz. Eğlenerek öğrenebilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri alanlar yaratmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte özveriyle katkı sunan eğitmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

BAŞKAN ARAS: “ÇOCUKLARA DOKUNAN HER ÇALIŞMA GELECEĞE YAPILAN EN GÜÇLÜ YATIRIMDIR.”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz atölyelerini çocuklara yönelik sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Başkan Aras, “Çocuklara dokunan her çalışma, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen bu atölyeler sadece yaz tatilini değerlendirmekle kalmıyor; çocukların hayata dair bakış açılarını da geliştiriyor. Onların düşünen, sorgulayan, yaratıcı bireyler olarak yetişmesi için yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.