Maltepe Belediyesi, Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri'nde yeni eğitim dönemi öncesi bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızlandırdı. 10 kreşte yürütülen çalışmalarla oyun alanlarından sınıflara kadar çocukların günlük yaşam alanları daha güvenli, işlevsel ve kullanışlı hale getiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin çocuklara yönelik hizmetlerinden biri olan Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri, yeni eğitim ve öğretim yılına kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarıyla hazırlanıyor.

Belediye ekipleri, yeni dönemde çocukların daha nitelikli ve konforlu ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla kreşlerdeki ihtiyaçları tek tek değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenlemeler kapsamında, özellikle acil bakım ve onarım ihtiyacı bulunan çocukevlerinde kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Tadilatların yanı sıra çocukların gün içerisinde yoğun olarak kullandığı oyun grupları yenileniyor, zeminlerde gerekli iyileştirmeler yapılıyor.

OYUN ALANLARI VE SINIFLAR YENİDEN DÜZENLENİYOR

Çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirmesini önceleyen çalışmalarla, hem fiziksel koşullar iyileştiriliyor hem de kullanım alanları yeniden düzenleniyor. Oyun alanlarının çocukların hareket ve gelişim ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesinin yanı sıra eğitim sınıflarında da daha verimli bir kullanım hedefleniyor.

Bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çocukevlerinin yeni döneme daha işlevsel bir yapıyla başlaması planlanıyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde öğrencilerin günün önemli bölümünü geçirdiği sınıf, oyun ve ortak kullanım alanlarının daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

ÖNCELİK ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ VE KONFORU

Maltepe Belediyesi, yürüttüğü yenileme çalışmalarıyla yalnızca mevcut ihtiyaçları karşılamayı değil, çocukların eğitim sürecini destekleyen çağdaş ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.Yeni dönem öncesinde sürdürülen çalışmalar tamamlandığında Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri, çocukların eğitim, oyun ve sosyal gelişim süreçlerine daha güçlü katkı sunacak şekilde hizmet vermeye devam edecek.