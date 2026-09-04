Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev sırasında kullanacağı önlüklerin eğitim ortamlarına ve günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlanmasına yönelik 'Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu'nu yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan kılavuza göre, öğretmen önlüklerinin rahat, işlevsel ve eğitim ortamlarının özelliklerine uygun biçimde hazırlanması hedefleniyor.

Kılavuzda, öğretmenliğin yalnızca bilgi ve deneyimle sınırlı olmayan; öğrencilerin gelişimine rehberlik eden, eğitim ortamlarını şekillendiren ve toplumun geleceğine yön veren köklü bir meslek olduğuna dikkat çekildi.

MESLEKİ AİDİYETE VURGU YAPILDI

Açıklamada, eğitimcilerin mesleklerini rahat ve verimli çalışma koşullarında sürdürebilmelerinin, hem eğitim ortamlarının niteliğini artıracağı hem de mesleki aidiyet duygusunu güçlendireceği ifade edildi.

Kılavuzla birlikte öğretmen önlüklerinde standart bir yaklaşım benimsenmesi ve eğitim kurumlarında daha bütünlüklü bir görünüm sağlanması amaçlandı.

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