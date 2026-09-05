Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki marka kuruluşu KAYMEK bünyesinde faaliyet gösteren Genç KAYMEK'in 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ücretsiz kursları için kayıtlar sürüyor. Şehrin farklı noktalarındaki 10 merkezde 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilere ders takviyelerinden LGS ve YKS hazırlık kurslarına, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerden kişisel gelişime kadar geniş kapsamlı eğitim desteği sunulacak.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu hizmetleriyle eğitime destek olmaya, çocuk ve gençlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki eğitim ve kültür sanat faaliyetlerini başarıyla sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Genç KAYMEK tesislerinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı ücretsiz kursları için kayıtlarını sürdürüyor.

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslarla öğrenciler, okul derslerini destekleme ve sınavlara hazırlanma imkânı bulurken, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle de kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

4'üncü Sınıftan Üniversiteye Hazırlığa Kadar Eğitim Desteği

Genç KAYMEK, yeni eğitim-öğretim döneminde farklı yaş ve sınıf gruplarına yönelik geniş kapsamlı bir eğitim programını öğrencilerle buluşturacak.

4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin yararlanabileceği program kapsamında okul derslerini destekleyici kursların yanı sıra Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kursları düzenlenecek.

Genç KAYMEK'in eğitim programlarıyla öğrencilerin okul başarılarının desteklenmesi, sınavlara daha donanımlı şekilde hazırlanmaları ve eğitim hayatlarında belirledikleri hedeflere ulaşmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Akademik eğitimin yanında kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlere de yer verilecek kurslarda gençler, yeteneklerini keşfetme, yeni arkadaşlıklar kurma ve kişisel gelişimlerini destekleme imkânı bulacak.

Genç KAYMEK 10 Farklı Merkezde Öğrencileri Bekliyor

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Genç KAYMEK'in şehrin farklı noktalarında bulunan 10 merkezinde, öğrencilerin sınıf seviyelerine ve sınav hazırlık süreçlerine göre ücretsiz eğitimler sunulacak.

Genç KAYMEK Beyazşehir, Bahçelievler ve Anayurt'ta 4, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik ders takviyelerinin yanı sıra LGS ve YKS hazırlık kursları gerçekleştirilecek.

Genç KAYMEK TOKİ Değer Gençlik Merkezi'nde 4, 5, 6, 7, 9 ve 10'uncu sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS hazırlık kursları verilecek.

Genç KAYMEK Argıncık ve Ziya Gökalp'te 4, 5, 6, 7 ve 9'uncu sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS hazırlık kursları öğrencilerle buluşacak.

Genç KAYMEK Erciyes-Eskişehir Bağları, Yeşil Mahalle ve Mithatpaşa'da ise 4, 5, 6 ve 7'nci sınıflara yönelik ders takviyeleri ile LGS hazırlık kursları düzenlenecek.

Genç KAYMEK İhtisas'ta da 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik ders takviyeleri ile YKS hazırlık kursları gerçekleştirilecek.

Başkan Büyükkılıç'tan Gençlerin Eğitimine Tam Destek

Eğitim ve gençlere yönelik hizmetleri öncelikli çalışma alanları arasında gören Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öğrenci ve genç dostu belediyecilik anlayışı doğrultusunda sürdürülen Genç KAYMEK çalışmaları, öğrencilerin eğitim hayatına destek olurken ailelerin eğitim bütçelerine de katkı sağlıyor.

Ücretsiz kurslarla eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunan Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yalnızca okul dersleri ve sınavlarda başarı elde etmelerini değil, sosyal ve kültürel yönden gelişerek geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarını da hedefliyor.

Genç KAYMEK, 'Derslerine destek ol, sınavlara daha güçlü hazırlan, yeteneklerini keşfet, yeni arkadaşlıklar kur, kendini geliştir, geleceğine yatırım yap' çağrısıyla Kayseri'deki öğrencileri yeni eğitim-öğretim döneminde kurslara davet ediyor.

Kurslar Ücretsiz, Kontenjanlar Sınırlı

Genç KAYMEK'in 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı kursları tamamen ücretsiz olarak sunulurken, sınırlı kontenjanlarla kayıt süreci devam ediyor.

Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını www.kaymekonline.com üzerinden gerçekleştirebilecek. Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler ve veliler ise 0 (352) 320 54 45 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK ve Genç KAYMEK aracılığıyla çocuk ve gençlerin eğitim hayatına dokunan hizmetlerini sürdürerek, geleceğin güçlü ve donanımlı nesillerinin yetişmesine katkı sunmaya devam ediyor.